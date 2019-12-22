Главу отделения полиции Армянска задержали за производство суррогатного алкоголя

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Глава отделения МВД России по городу Армянск задержан по подозрению в производстве алкоголя, опасного для жизни и здоровья, сообщил ТАСС в воскресенье источник в правоохранительных органах полуострова.

"Задержан начальник отделения МВД по Армянску Игорь Домрачев", - сказал собеседник, отметив, что полицейский подозревается в деянии, предусмотренном частью 1 статьи 238 УК РФ ("Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"). Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы).

Собеседник уточнил, что полицейский подозревается в производстве и сбыте алкогольной продукции, "опасной для жизни и здоровья".

ТАСС пока не располагает официальным подтверждением этой информации.