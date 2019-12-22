{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: два человека погибли в результате нападения с ножом на юге Британии

По информации газеты Express, нападавший был знаком с жертвами, он задержан

ЛОНДОН, 22 декабря. /ТАСС/. Два человека погибли и один получил серьезные ранения в результате нападения с ножом, произошедшего в воскресенье в городе Кроли в графстве Западный Сассекс. Об этом сообщила газета Express.

По ее информации, нападавший был знаком с жертвами, он задержан. На месте инцидента, по данным газеты, находятся около 10 полицейских машин и полдюжины карет скорой помощи.

Телеканал Sky News со ссылкой на полицию сообщает о том, что речь идет о "серьезном инциденте". Никаких упоминаний о том, что это нападение может быть связано с терроризмом, на данный момент нет.

Теги
Великобритания
Реклама на ТАСС
Один ребенок погиб и восемь человек пострадали в массовом ДТП В Нижегородской области
Всех пострадавших госпитализировали
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС