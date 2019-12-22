СМИ: два человека погибли в результате нападения с ножом на юге Британии

ЛОНДОН, 22 декабря. /ТАСС/. Два человека погибли и один получил серьезные ранения в результате нападения с ножом, произошедшего в воскресенье в городе Кроли в графстве Западный Сассекс. Об этом сообщила газета Express.

По ее информации, нападавший был знаком с жертвами, он задержан. На месте инцидента, по данным газеты, находятся около 10 полицейских машин и полдюжины карет скорой помощи.

Телеканал Sky News со ссылкой на полицию сообщает о том, что речь идет о "серьезном инциденте". Никаких упоминаний о том, что это нападение может быть связано с терроризмом, на данный момент нет.