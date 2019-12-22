{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Житель Кубани поджег кассу в супермаркете "Пятерочка"

Мужчина пришел в магазин с канистрой бензина

КРАСНОДАР, 22 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Краснодарском крае проводят проверку по факту инцидента в супермаркете крупной торговой сети в станице Стародеревянковской Каневского района, где мужчина поджег кассу, подозреваемый задержан. Об этом сообщили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Мужчина 1977 года рождения зашел в помещение супермаркета с канистрой, в которой был, предположительно, бензин, вылил содержимое на кассу и совершил поджог. Он был задержан сотрудниками полиции. По данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении ведомства.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, площадь возгорания составила 2 кв. метра, из помещения супермаркета эвакуировали 15 человек, пожар потушен.

В свою очередь источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что инцидент произошел в супермаркете сети "Пятерочка".

Теги
РоссияКраснодарский край
Реклама на ТАСС
Один ребенок погиб и восемь человек пострадали в массовом ДТП В Нижегородской области
Всех пострадавших госпитализировали
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС