Житель Кубани поджег кассу в супермаркете "Пятерочка"

КРАСНОДАР, 22 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Краснодарском крае проводят проверку по факту инцидента в супермаркете крупной торговой сети в станице Стародеревянковской Каневского района, где мужчина поджег кассу, подозреваемый задержан. Об этом сообщили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Мужчина 1977 года рождения зашел в помещение супермаркета с канистрой, в которой был, предположительно, бензин, вылил содержимое на кассу и совершил поджог. Он был задержан сотрудниками полиции. По данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении ведомства.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, площадь возгорания составила 2 кв. метра, из помещения супермаркета эвакуировали 15 человек, пожар потушен.

В свою очередь источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что инцидент произошел в супермаркете сети "Пятерочка".