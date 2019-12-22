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Один ребенок погиб и восемь человек пострадали в массовом ДТП В Нижегородской области

Всех пострадавших госпитализировали

ТАСС, 22 декабря. Столкновение четырех автомобилей произошло на трассе в Нижегородской области, по предварительным данным, один ребенок погиб, восемь человек пострадали. Об этом в воскресенье журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"Сегодня на территории Борского района на 26-м км автодороги город Бор - деревня Валки произошло столкновение четырех транспортных средств. В результате ДТП, предварительно, 9 пострадавших, из них четырехлетний пассажир автомобиля Hyundai, к сожалению, скончался, остальным пострадавшим оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, водитель Lexus столкнулся с "Газелью", затем выехал на встречную полосу и въехал в Hyundai. Затем с "Газелью" столкнулся Ford Transit. Пострадавших госпитализировали.

Теги
РоссияНижегородская область
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