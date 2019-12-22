CNN: один человек погиб в результате стрельбы в Миннесоте

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб, шестеро пострадали в результате стрельбы на парковке ресторана в американском городе Спринг-Лейк-Парк (штат Миннесота). Об этом сообщила в воскресенье телекомпания СNN.

По ее данным, инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье. Погибший - 19-летний мужчина. Пострадавшие госпитализированы, их состояние не уточняется.

Телекомпания отмечает, что к настоящему моменту полицейским не удалось установить личность стрелка, неизвестны и его мотивы.