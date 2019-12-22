Минюст Греции постановил выдать Винника в США

АФИНЫ, 22 декабря. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Министерство юстиции Греции издало решение о последовательной экстрадиции во Францию, США и Россию гражданина РФ Александра Винника, находящегося с июля 2017 года в греческой тюрьме. Копию документа получило в воскресенье представительство ТАСС в Афинах.

Как следует из документа, подписанного 19 декабря министром юстиции Греции Костасом Циарасом, Винника сначала должны выдать во Францию для судебного разбирательства по выдвинутым там против него обвинениям. Дату и место передачи россиянина французским властям должна будет определить прокуратура Салоникского апелляционного суда.

Согласно решению греческого министра, по окончании судебных действий французские власти должны будут вернуть Винника в Грецию. Затем за ним должны будут прибыть представители правоохранительных органов США, которые доставят его в Соединенные Штаты для рассмотрения обвинений, выдвинутых в этой стране, и проведения над ним суда. После "окончания данной процедуры" россиянина предписывается "в условиях безопасности" снова вернуть в Грецию, отмечается в документе. После этого предполагается передать его для суда российским властям. Сроки и места передачи Винника представителям США и РФ также должна будет определить прокуратура Салоникского апелляционного суда.

В прилагаемых к решению сопроводительных документах говорится, что греческое министерство по делам защиты граждан должно будет проинформировать французские власти о процедуре передачи им Винника. Руководству афинской тюрьмы Коридаллос, где содержится россиянин, предписывается выдать свидетельство сотрудникам правоохранительных органов США, а затем - РФ, которые приедут за Винником. В этом документе должен быть проставлен точный срок, в течение которого россиянин находился в Греции в рамках процедуры его экстрадиции.

По оценкам местных наблюдателей, учитывая, что французские следователи ранее неоднократно обещали, но так и не приезжали на допросы Винника в салоникской тюрьме, нельзя исключать, что они могут отказаться его забирать из Греции. Кроме того, европейский ордер на выдачу россиянина на данный момент уже утратил силу. В таком случае Винника могут отправить напрямую в США. Адвокаты россиянина ранее не раз выражали корреспонденту ТАСС мнение о том, что выданный Парижем европейский ордер на экстрадицию Винника во Францию - не более чем уловка для того, чтобы потом передать его в Соединенные Штаты.

Реакция посольства и адвоката

Греческий адвокат Винника Зои Константопулу ранее заявила корреспонденту ТАСС, что решение министра юстиции Греции об экстрадиции россиянина сначала во Францию, потом - в США, а затем - в Россию является абсурдным. По ее словам, защита подала прошение в Высший административный суд Греции об отмене данного решения и об отсрочке его применения.

В посольстве РФ в Греции ранее сообщили корреспонденту ТАСС, что к ним поступило решение министра юстиции Греции, в котором определена очередность исполнения вынесенных греческими судами постановлений об экстрадиции Винника. В диппредставительстве выразили сожаление в связи с тем, что "обоснованный запрос Генпрокуратуры России на приоритетную экстрадицию Винника в страну его гражданской принадлежности был проигнорирован".