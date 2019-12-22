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Дело Александра Винника

Минюст Греции постановил выдать Винника в США

Перед этим гражданина РФ должны передать Франции, а после России
Александр Винник EPA-EFE/SIMELA PANTZARTZI
Описание
Александр Винник
© EPA-EFE/SIMELA PANTZARTZI

АФИНЫ, 22 декабря. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Министерство юстиции Греции издало решение о последовательной экстрадиции во Францию, США и Россию гражданина РФ Александра Винника, находящегося с июля 2017 года в греческой тюрьме. Копию документа получило в воскресенье представительство ТАСС в Афинах.

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Что известно о деле Александра Винника

Как следует из документа, подписанного 19 декабря министром юстиции Греции Костасом Циарасом, Винника сначала должны выдать во Францию для судебного разбирательства по выдвинутым там против него обвинениям. Дату и место передачи россиянина французским властям должна будет определить прокуратура Салоникского апелляционного суда.

Согласно решению греческого министра, по окончании судебных действий французские власти должны будут вернуть Винника в Грецию. Затем за ним должны будут прибыть представители правоохранительных органов США, которые доставят его в Соединенные Штаты для рассмотрения обвинений, выдвинутых в этой стране, и проведения над ним суда. После "окончания данной процедуры" россиянина предписывается "в условиях безопасности" снова вернуть в Грецию, отмечается в документе. После этого предполагается передать его для суда российским властям. Сроки и места передачи Винника представителям США и РФ также должна будет определить прокуратура Салоникского апелляционного суда.

В прилагаемых к решению сопроводительных документах говорится, что греческое министерство по делам защиты граждан должно будет проинформировать французские власти о процедуре передачи им Винника. Руководству афинской тюрьмы Коридаллос, где содержится россиянин, предписывается выдать свидетельство сотрудникам правоохранительных органов США, а затем - РФ, которые приедут за Винником. В этом документе должен быть проставлен точный срок, в течение которого россиянин находился в Греции в рамках процедуры его экстрадиции.

По оценкам местных наблюдателей, учитывая, что французские следователи ранее неоднократно обещали, но так и не приезжали на допросы Винника в салоникской тюрьме, нельзя исключать, что они могут отказаться его забирать из Греции. Кроме того, европейский ордер на выдачу россиянина на данный момент уже утратил силу. В таком случае Винника могут отправить напрямую в США. Адвокаты россиянина ранее не раз выражали корреспонденту ТАСС мнение о том, что выданный Парижем европейский ордер на экстрадицию Винника во Францию - не более чем уловка для того, чтобы потом передать его в Соединенные Штаты.

Реакция посольства и адвоката

Греческий адвокат Винника Зои Константопулу ранее заявила корреспонденту ТАСС, что решение министра юстиции Греции об экстрадиции россиянина сначала во Францию, потом - в США, а затем - в Россию является абсурдным. По ее словам, защита подала прошение в Высший административный суд Греции об отмене данного решения и об отсрочке его применения.

В посольстве РФ в Греции ранее сообщили корреспонденту ТАСС, что к ним поступило решение министра юстиции Греции, в котором определена очередность исполнения вынесенных греческими судами постановлений об экстрадиции Винника. В диппредставительстве выразили сожаление в связи с тем, что "обоснованный запрос Генпрокуратуры России на приоритетную экстрадицию Винника в страну его гражданской принадлежности был проигнорирован".

Теги
СШАГрецияРоссияФранцияДело Александра Винника
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