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В Приморье подросток погиб от удара током при попытке сделать селфи на вагоне

Инцидент произошел 22 декабря на восьмом пути станции "Гайдамак"

ВЛАДИВОСТОК, 23 декабря. Тринадцатилетний житель Владивостока погиб от удара током, попытавшись сделать селфи на вагоне, сообщила пресс-служба корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).

"22 декабря 2019 года в 10:46 (мск) на восьмом пути станции "Гайдамак" ДВЖД произошел случай смертельного травмирования электрическим током 13-летнего жителя Владивостока. По предварительной информации, пострадавший, игнорируя знаки "Осторожно, электрическое напряжение!", установленные на опорах контактной сети и цистерне, залез на вагон с целью сделать селфи", - говорится в сообщении.

Уточняется, что рабочее напряжение контактной сети составляет 27,5 кВ. В Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ ситуацию пока не комментируют.

С начала 2019 года это уже третий случай гибели подростков до 18 лет на полигоне ДВЖД. В 2018 году таких случаев было шесть. "Руководство Дальневосточной железной дороги призывает неукоснительно соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры и напоминает родителям и педагогам о необходимости проводить с детьми разъяснительные беседы об опасности игр и досуга детей в непосредственной близости с железной дорогой", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияПриморский край
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