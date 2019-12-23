В Приморье подросток погиб от удара током при попытке сделать селфи на вагоне

ВЛАДИВОСТОК, 23 декабря. Тринадцатилетний житель Владивостока погиб от удара током, попытавшись сделать селфи на вагоне, сообщила пресс-служба корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).

"22 декабря 2019 года в 10:46 (мск) на восьмом пути станции "Гайдамак" ДВЖД произошел случай смертельного травмирования электрическим током 13-летнего жителя Владивостока. По предварительной информации, пострадавший, игнорируя знаки "Осторожно, электрическое напряжение!", установленные на опорах контактной сети и цистерне, залез на вагон с целью сделать селфи", - говорится в сообщении.

Уточняется, что рабочее напряжение контактной сети составляет 27,5 кВ. В Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ ситуацию пока не комментируют.

С начала 2019 года это уже третий случай гибели подростков до 18 лет на полигоне ДВЖД. В 2018 году таких случаев было шесть. "Руководство Дальневосточной железной дороги призывает неукоснительно соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры и напоминает родителям и педагогам о необходимости проводить с детьми разъяснительные беседы об опасности игр и досуга детей в непосредственной близости с железной дорогой", - говорится в сообщении.