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В Нижнем Новгороде пострадали три человека при столкновении маршрутки и фуры

По предварительным данным, причиной аварии стал грузовой автомобиль, который проехал на запрещающий сигнал светофора

ТАСС, 23 декабря. Маршрутка и грузовой автомобиль столкнулись в Приокском районе Нижнего Новгорода. По предварительным данным, пострадали три человека, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ГУ МВД России по области.

"В 05:30 мск в Приокском районе Нижнего Новгорода водитель фуры совершил столкновение с маршруткой. В результате ДТП три человека пострадали", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что, по предварительным данным, грузовик ехал на запрещающий сигнал светофора.

Все трое пострадавших были пассажирами автобуса ПАЗ, который следовал по маршруту №29, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону. "Одному пострадавшему оказана медицинская помощь на месте происшествия, двое госпитализированы", - отметили в ведомстве.

Теги
РоссияНижегородская область
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