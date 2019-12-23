В Петербурге неизвестные снова сообщают о "минировании" судов, роддомов и детсадов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Сообщения о "минировании" вновь поступают в понедельник утром от неизвестных по электронной почте в суды Петербурга. Как сообщили журналистам в пресс-службе судов города, в зданиях проводится эвакуация.

"Петродворцовый и Приморский районные суды эвакуируются", - отмечается в сообщении пресс-службы.

В письме в Петродворцовый районный суд неизвестные также сообщили о "минировании" 22 детских садов, в письме в Приморский суд - об угрозе взрыва в шести роддомах города.

Анонимные письма с угрозами с конца ноября начали приходить по электронной почте в районные и военные суды Санкт-Петербурга. Их автор требовал перевода 120 млн рублей на электронный кошелек в биткойнах. Также автор сообщений "минировал" торговые центры, школы, больницы и станции метро. Все угрозы оказались ложными.