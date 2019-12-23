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Неизвестная украла более 1 млн рублей у жительницы Москвы под предлогом снятия порчи

"Колдунья" перестала выходить на связь после получения денег

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Неизвестная похитила1 млн 230 тыс. рублей у жительницы столицы под предлогом снятия порчи. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Гражданка обратилась к женщине, называвшей себя колдуньей. Та обещала снять порчу за 1 млн 230 тыс. рублей. Когда эта сумма была переведена на счет волшебницы в Сбербанке, она скрылась в неизвестном направлении", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе главка столичной полиции ТАСС подтвердили факт инцидента. "В ОМВД России по Таганскому району с заявлением обратилась гражданка 1978 года рождения и сообщила, что перевела незнакомому ей человеку денежные средства в сумме 1 млн 230 тыс. 900 рублей за снятие порчи, после чего получатель денег перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество в особо крупном размере")", - сказали в полиции.

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