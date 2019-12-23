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В Луганской области четыре человека погибли при пожаре в психоневрологическом интернате

Еще три пациента пострадали

КИЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. Четыре пациента психоневрологического интерната погибли в результате пожара, который произошел в воскресенье в Старобельске Луганской области. Об этом сообщила в понедельник Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В Старобельском областном психоневрологическом интернате произошел пожар, в результате которого четыре пациента погибли, еще три пострадали", - говорится в сообщении. По данным ведомства, возгорание произошло около 21:00 (22:00 мск) в одной из палат лечебного учреждения, спустя два часа пожар удалось ликвидировать. Из здания были эвакуированы 109 пациентов.

В связи с происшествием возбуждено два уголовных дела по статьям о нарушении требований пожарной безопасности и о халатности.

Аналогичный инцидент произошел на Украине в начале июня 2019 года. Тогда в результате пожара в Одесской областной психиатрической больнице погибли шесть человек.

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Украина
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