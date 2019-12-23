Четыре человека отравились угарным газом в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 23 декабря. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе трое детей, госпитализированы после отравления угарным газом в Дагестане, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе минздрава республики.

"Трагедия произошла сегодня утром в поселке Сулак Бабаюртовского района Дагестана. В частном доме произошло отравление угарным газом, в больницу доставлены четыре человека: один взрослый и дети 2013, 2014 и 2019 годов рождения. Состояние всех пострадавших оценивается как средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

Специалисты устанавливают причину происшествия.