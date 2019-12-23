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В Оренбургской области задержали мужчину, переделывавшего охолощенное оружие в боевое

В гараже злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли оружие, более 9 тыс. патронов, токарный и сверлильный станки

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Оренбургской области, у которого изъяли четыре автомата, ручной пулемет, пистолет, гранаты и патроны, его арестовали. Об этом рассказала в понедельник ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Задержан местный житель, который подозревается в незаконном приобретении, сбыте и изготовлении оружия и боеприпасов, - сказала она. - Злоумышленник в своем гараже оборудовал цех, где переделывал охолощенное оружие в боевое. При обысках в гараже и квартире подозреваемого изъято четыре автомата Калашникова, ручной пулемет, пистолет ТТ, ручные оборонительные гранаты и комплектующие, более 9 тыс. патронов".

Как отметила Волк, все изъятое оружие пригодно для стрельбы. Кроме того, у задержанного обнаружены токарный и сверлильный станки.

Возбуждены уголовные дела по ст. 222 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов") и 223 ("Незаконное изготовление оружия") УК РФ.

Теги
РоссияОренбургская область
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