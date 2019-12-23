В одном из районов Хабаровского края объявили карантин из-за АЧС

В декабре в Хабаровском крае впервые был выявлен случай заболевания животных африканской чумой свиней. Вирус подтвердили у дикого кабана, которого застрелили охотоведы в лесу рядом с селом Покровка. В этой же местности были найдены еще несколько животных с АЧС. Меры безопасности на территории края в связи с риском занесения АЧС были усилены еще в начале сентября. Тогда очаги регистрировались в соседних регионах: Амурской области, Приморском крае и Еврейской АО.

"Губернатор Сергей Фургал подписал распоряжение о карантине в Бикинском районе в связи с выявленными случаями африканской чумы свиней. Усилен контроль за убоем и реализацией мясной продукции, специалисты отслеживают передвижение дикого кабана в лесном массиве. Кроме того, запрещены все виды охоты", - говорится в сообщении.

Определены несколько карантинных зон и эпизоотический очаг - охотничьи угодья Бикинского общества охотников и рыболовов. На этой территории были обнаружены мертвые дикие кабаны с заболеванием. Посещение угодий запретили для посторонних.

Документом определены границы угрожаемых зон. Речь идет о территориях в Бикинском районе, находящихся в 5-20 км от очага. "В первой угрожаемой зоне на расстоянии 5 км от очага нет населенных пунктов и ЛПХ, здесь специалистам проще вести мониторинг из-за отсутствия контакта с домашними животными. Границы второй зоны мы определили исходя из возможных угроз занесения вируса со стороны Приморского края и КНР, междугородной трассы Хабаровск - Владивосток. В эту зону попало село Оренбургское, где в частных подворьях содержится около 30 свиней", - приводятся в сообщении слова начальника управления ветеринарии правительства края Николая Постоева. Свинина этих хозяйств запрещена к продаже. Крупных свиноводческих предприятий в районе нет.

Африканская чума свиней впервые была зарегистрирована в 1903 году в Южной Африке, относится к особо опасным заразным болезням животных. Опасности для человека не представляет, но наносит экономический ущерб. Все поголовье в зоне очага заболевания подлежит уничтожению.