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В Волгограде продлили домашний арест подозреваемому в хищении данных клиентов банков

Срок ареста продлили до 24 февраля, защита подсудимого намерена обжаловать это решение и ходатайствовать о подписке о невыезде

ВОЛГОГРАД, 23 декабря. /ТАСС/. Центральный районный суд Волгограда продлил на два месяца домашний арест подозреваемому в хищении персональных данных клиентов банков Антону Бутурлакину, сообщил в понедельник ТАСС адвокат Сергей Саламатов.

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"Центральный районный суд продлил срок содержания моему подзащитному до 24 февраля. Мы будем обжаловать это решение в областном суде в апелляционном порядке и ходатайствовать о подписке о невыезде", - сказал адвокат. Он отметил, что расследование по делу продолжается, новых эпизодов Бутурлакину не вменяется.

Полиция 24 октября задержала сотрудника компании "Национальная служба взыскания" (НСВ) Бутурлакина, обвиняемого в хищении персональных данных клиентов банков. За предоставление этих данных он получил 40 тыс. рублей. 25 октября районный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, однако 5 ноября областной суд изменил ее на домашний арест.

Бутурлакин ранее сообщал журналистам, что продал эти данные лицу, которое занимается банкротством, чтобы помочь оказавшимся в трудном положении людям. Дело расследует ГСУ ГУ МВД по Волгоградской области, в ведомстве не комментируют ход следствия.

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РоссияВолгоградская область
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