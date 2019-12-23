В Петербурге экс-ректора аграрного вуза приговорили к пяти годам колонии за растрату

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Пушкинский районный суд Петербурга признал бывшего ректора аграрного университета в Петербурге Виктора Ефимова виновным в растрате средств, выделенных вузу Министерством образования и науки РФ. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города, суд назначил ему наказание в виде пяти лет колонии и штрафа в размере 500 тыс. рублей.

Суд установил, что Ефимов путем растраты похитил 36 млн рублей. Сам фигурант вину не признал.

"Пушкинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Виктора Ефимова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоении и растрата"). Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 500 тыс. рублей. Гражданский иск университета удовлетворен на сумму 28 млн 650 тыс. рублей", - сказано в распространенном пресс-службой сообщении.

Ранее объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщала, что Пушкинский райсуд изменил меру пресечения Ефимову, выпустив его из СИЗО под домашний арест. Такое решение было принято в связи с тем, что обвиняемый, исходя из представленных медицинских заключений, не может по состоянию здоровья находиться под стражей.

По данным пресс-службы, Ефимов, находясь в должности ректора Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, дал указание проректору подписать госконтракт на проведение научно-исследовательских работ с автономной некоммерческой организацией (АНО) "Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций" для повышения качества подготовки специалистов агропромышленного сектора. На счет организации было перечислено 36 млн рублей, которые были похищены.

Весной прошлого года один из фигурантов дела о хищении в университете - генеральный директор АНО "Северо-западное агентство развития и привлечения инвестиций" Слава Ходько - был приговорен судом к двум годам лишения свободы. Ефимов тогда проходил по делу в качестве свидетеля.