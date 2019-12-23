В Индонезии четыре человека погибли при обрушении шахты

ТАСС, 23 декабря. Спасатели извлекли тела четырех погибших шахтеров из-под завалов обрушившейся золотодобывающей шахты в провинции Джамби на западе Индонезии. Об этом в понедельник сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителя спасательной службы.

"Мы начали поиск и спасательную операцию вскоре после инцидента, и сегодня все тела были извлечены", - сказал собеседник агентства. По его информации, двое других шахтеров, которые также работали на руднике, вероятнее всего, спаслись и скрылись с места обвала.

Обрушение горных пород произошло в прошедшие выходные. Отмечается, что золотодобывающая шахта была нелегальной.