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СМИ: в Индонезии три студента погибли при затоплении пещеры

По предварительным данным, трагедия произошла от недостатка кислорода из-за начавшейся паники

ТАСС, 23 декабря. Спасатели извлекли тела трех студентов, погибших в результате затопления пещеры в провинции Западная Ява. Об этом в понедельник сообщила газета The Jakarta Post.

По ее данным, студенты были членами общества любителей природы при учебном заведении и отправились в пещеру в поход вместе с организованной группой.

Как отмечают спасатели, молодые люди, по всей видимости, погибли от недостатка кислорода из-за начавшейся паники.

Отмечается, что причиной затопления стал сильный ливень, из-за которого студенты оказались заблокированы в пещере.

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Индонезия
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