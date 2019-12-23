Историки надеются на помощь Германии в расследовании дела о геноциде в детдоме Ейска

КРАСНОДАР, 23 декабря. /ТАСС/. Историки на Кубани рассчитывают на помощь прокуратуры Германии в расследовании уголовного дела о геноциде, возбужденного СК России в этом году по факту массового убийства воспитанников Ейского детского дома в 1942 году, сообщила ТАСС замдиректора Ейского историко-краеведческого музея имени Самсонова Марина Сидоренко.

Историки установили имена трех причастных к этому преступлению лиц, которые не были привлечены к ответственности, они и стали фигурантами уголовного дела.

"Мы созванивались с представителями благотворительного фонда и работниками архива из Германии, делали запрос по этим трем лицам. Но упоминаний о них не нашлось, они не смогли нам помочь. Узнав о возбуждении данного уголовного дела в России, прокуратура в Германии начала проверку, будут изучены архивные источники ", - сказала Сидоренко, уточнив, что историки рассчитывают на помощь со стороны зарубежных правоохранительных органов в восстановлении исторической справедливости.

В октябре СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ "Геноцид" по результатам изучения рассекреченных ФСБ России архивных материалов об убийстве в октябре 1942 года воспитанников Ейского детского дома. Согласно рассекреченным архивам, члены зондеркоманды СС-10 "а" под руководством доктора Курта Кристмана с участием начальника гестапо города Ейска обер-лейтенанта Бедедекера, коменданта города Кандлера и врача гестапо Штрауха, применяя мобильные газовые камеры, совершили массовое убийство воспитанников детского дома Ейска.

Тела 214 убитых детей обнаружили после освобождения Краснодарского края в 1943 году в районе Широчанского хутора. Часть военнослужащих, в том числе Курт Кристман, были осуждены за эти преступления.

Согласно историческим справкам, в начале Великой Отечественной войны в Ейский детский дом перевезли эвакуированных детей из детского дома в Симферополе, порядка 200 человек. В 1942 году Ейск был оккупирован немецкими войсками, в октябре детей погрузили в несколько грузовиков и увезли к месту будущего захоронения. Согласно исследованиям братских могил, дети могли быть погребены либо заживо, либо погибли в результате отравления газом в грузовиках, на которых их перевозили. Все убитые дети имели инвалидность.