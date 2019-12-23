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Двое жителей Ставрополья получили 15 и 17 лет колонии по делу о теракте в Пятигорске

В результате теракта, который произошел в 2010 году, пострадали более 40 человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 декабря. /ТАСС/. Южный окружной военный суд в понедельник приговорил Русманбета Менглибаева и Рината Сулейманова к 17 и 15 годам колонии строгого режима соответственно по делу о теракте в Пятигорске, в котором в 2010 году пострадали более 40 человек, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Приговорить Менглибаева к 17 годам колонии строгого режима, Сулейманова - к 15 годам строгого режима", - сказал судья.

По данным суда, весной 2010 года осужденные вошли в состав устойчивой вооруженной группы, созданной на территории Нефтекумского района Ставропольского края. Летом 2010 года Менглибаев приобрел алюминиевую пудру, а Сулейманов - мешок с нитратом аммония, которые они передали руководителю банды. Позже руководитель банды и ее члены, используя приобретенные осужденными компоненты, изготовили взрывное устройство для совершения теракта в Пятигорске Ставропольского края. В результате применения данного взрывного устройства 17 августа 2010 года пострадали 46 человек, также был причинен материальный ущерб.

В конце сентября того же года Менглибаев вместе с другими членами банды произвели предварительную разведку местности и определили место совершения еще одного теракта. Используя приобретенную Менглибаевым алюминиевую пудру, члены банды изготовили взрывное устройство для совершения теракта в Ставрополе, однако 30 сентября 2010 года члену банды по техническим причинам не удалось привести взрывное устройство в действие в запланированное время, в связи с чем запланированный террористический акт не состоялся, уточнили в суде.

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РоссияСтавропольский край
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