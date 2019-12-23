Защита пресс-секретаря администрации Ростова-на-Дону обжаловала ее домашний арест

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 декабря. /ТАСС/. Защита руководителя пресс-службы администрации Ростова-на-Дону Марии Давыдовой, в отношении которой возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, обжаловала решение суда о ее домашнем аресте, сообщил ТАСС в понедельник адвокат Давыдовой Александр Рубцов.

Ленинский суд Ростова-на-Дону 20 декабря отправил Давыдову под домашний арест на срок 1 месяц 29 дней - до 17 февраля.

"Жалоба [в суд] подана. Как уже заявляла [в судебном заседании по избранию меры пресечения] сторона защиты, альтернативная мера пресечения в виде запрета определенной деятельности будет соответствовать целям и задачам уголовного судопроизводства", - сказал Рубцов.

Давыдова, возглавляющая управление по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ Ростова-на-Дону. Ее задержали 19 декабря по подозрению в превышении должностных полномочий, в мэрии прошли обыски. Как ранее сообщал ТАСС Рубцов, основой уголовного дела стали показания представителя одного из ростовских СМИ, с которым был заключен контракт на освещение деятельности администрации города.