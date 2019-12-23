В Карелии военнослужащий получил ранение из-за неосторожного обращения с оружием

ТАСС, 23 декабря. Военные и правоохранители проводят проверку по факту огнестрельного ранения, полученного военнослужащим одной из воинских частей в Карелии, в результате неосторожного обращения с оружием, сообщили ТАСС в пресс-службе Западного военного округа.

"Комиссия Западного военного округа совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту получения огнестрельного ранения в результате неосторожного обращения с оружием военнослужащим одной из воинских частей, дислоцированной в Республике Карелия", - сказали в пресс-службе.

По информации округа, военнослужащий оперативно доставлен в лечебное учреждение, ему оказана необходимая медицинская помощь.