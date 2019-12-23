Полиция в Обнинске задержала школьного учителя по подозрению в распространении наркотиков

ТАСС, 23 декабря. Полиция задержала сотрудника системы образования в Обнинске Калужской области, который может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"В рамках расследования уголовного дела, связанного с незаконным оборотом наркотиков, сотрудниками полиции был задержан житель Обнинска 1993 года рождения, который является сотрудником одного из образовательных учреждений города", - сказали в ведомстве.

По данным местных СМИ, речь идет об учителе физкультуры школы №16 города Обнинска. В понедельник утром его доставили в полицию для дачи показаний прямо с рабочего места. Ранее педагог работал в Москве.