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Суд увеличил срок бывшему начальнику УФСИН по Коми Протопопову до 9,5 года за растрату

Александр Протопопов и его бывший заместитель реализовали схему хищения железобетонных плит, ущерб от их действий оценили в 12 млн рублей

СЫКТЫВКАР, 23 декабря. /ТАСС/. Усть-Вымский районный суд признал бывшего начальника УФСИН России по Республике Коми Александра Протопопова и его бывшего заместителя Валерия Иванова виновными в растрате дорожных плит на 12 млн рублей. Суд увеличил наказание Протопопову, осужденному в 2017 году за взятки, до девяти с половиной лет лишения свободы, его бывший зам Иванов приговорен к четырем годам колонии, говорится в сообщении прокуратуры региона.

"Сегодня Усть-Вымский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего начальника УФСИН России по Республике Коми и его бывшего заместителя. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере"). Этим же приговором в пособничестве в совершении преступления (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ) признаны виновными бывший начальник колонии-поселения № 34 и сыктывкарский предприниматель", - говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Суд установил, что в 2014 году Протопопов и Иванов реализовали схему хищения железобетонных плит, входивших в состав имущества ликвидированных колоний в Усть-Вымском и Удорском районах Коми. Для этого они привлекли предпринимателя из Сыктывкара Рамала Джаббарлы и начальника колонии-поселения № 34 Романа Коржова - ныне покойного.

Они продавали целые, добротные плиты под видом уборки территории силами колонии-поселения от сломанных и негодных для использования плит. Часть вырученных от продажи плит денег - 175 тыс. рублей - предприниматель передал Протопопову лично. В результате жители отдаленных населенных пунктов Усть-Вымского и Удорского районов лишились дороги - две ведомственные автодороги из плит пролегали в районе поселков Вожский и Вежайка. Ущерб УФСИН составил 12 млн рублей.

В мае 2017 года Сыктывкарский городской суд приговорил Протопопова к семи годам строгого режима за взятки в 625 тыс. рублей от Джаббарлы. Позже суд удовлетворил жалобу прокуратуры и лишил Протопопова специального звания генерал-лейтенанта внутренних войск. С учетом ранее вынесенного приговора суд назначил Протопопову девять с половиной лет строгого режима со штрафом 1,7 млн рублей, запретом занимать определенные должности и лишением специального звания генерал-лейтенант внутренней службы.

Иванов приговорен к четырем годам общего режима со штрафом 600 тыс. рублей, запретом занимать определенные должности на два года и лишением специального звания подполковника внутренней службы. Предприниматель Джаббарлы приговорен к двум годам колонии общего режима. Уголовное дело в отношении бывшего начальника колонии-поселения № 34 Коржова прекращено в связи с его смертью. Удовлетворен также иск прокуратуры республики о взыскании с троих осужденных ущерба на 10 млн рублей.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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