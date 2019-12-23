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Греческий суд приостановил исполнение решения Минюста об экстрадиции Винника

Как сообщила адвокат россиянина, ее подзащитный проводит новую голодовку и его здоровье ухудшается
Александр Винник Юрий Малинов/ТАСС
Описание
Александр Винник
© Юрий Малинов/ТАСС

АФИНЫ, 23 декабря. /ТАСС/. Высший административный суд Греции (Госсовет) приостановил исполнение решения министра юстиции Греции Костаса Циараса относительно последовательной экстрадиции россиянина Александра Винника во Францию, США и Россию. Об этом сообщила в понедельник журналистам греческий адвокат Винника Зои Константопулу.

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"Председатель четвертого департамента Государственного совета издал сегодня временное распоряжение о приостановке исполнения решения об экстрадиции Александра Винника во Францию, США и Россию, признавая опасность, с которой Александр столкнется в случае его экстрадиции", - подчеркнула Константопулу.

Она также отметила, что Винник уже четвертый день проводит новую голодовку, которая началась 20 декабря, и его здоровье уже ухудшается.

"На стороне Александра право, закон, международные конвенции и конституция нашей страны. Против него действуют механизмы, способные разрушить человеческое существование, которые не учитывают ни конституцию, ни международные конвенции, ни законы. Механизмы, которые, как ожидается, сейчас будут тайно запущены с явной целью отменить судебное решение.

Кто в конечном итоге возобладает, это то, что касается нас всех, если мы хотим называться людьми", - подчеркнул адвокат.

Согласно изданному решению Министерства юстиции Греции, Винника должны выдать сначала во Францию для рассмотрения его дела и вынесения приговора, затем вернуть в Грецию и потом отправить в США для аналогичной процедуры. Затем наступила бы очередь экстрадиции в Россию. По мнению Константопулу, данное решение Минюста Греции "само по себе убийственное" для Винника. "Потому что для того, чтобы все осуществить, что в нем записано, нужно по меньшей мере 10 лет", - пояснила она.

После того, как стало известно решение министра юстиции Греции, Винник объявил в знак протеста новую голодовку. До этого врачи констатировали серьезное ухудшение его здоровья в результате почти трехмесячной голодовки, после окончания которой он долго находился в больнице.

По оценкам местных наблюдателей, учитывая, что французские следователи ранее неоднократно обещали, но так и не приезжали на допросы Винника в салоникской тюрьме, нельзя исключать, что они могут отказаться его забирать из Греции. Кроме того, европейский ордер на выдачу россиянина на данный момент уже утратил силу. В таком случае Винника могут отправить напрямую в США. Адвокаты россиянина ранее не раз выражали корреспонденту ТАСС мнение о том, что выданный Парижем европейский ордер на экстрадицию Винника во Францию - не более чем уловка для того, чтобы потом передать его в Соединенные Штаты.

Дело Винника

Александр Винник был задержан во время отдыха в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через ныне несуществующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. Салоникским апелляционным судом и Верховным судом Греции были приняты решения о его выдаче как Соединенным Штатам, так и Франции. Экстрадиции Винника добивается от греческих властей и Россия, о чем также имеется положительное решение Верховного суда Греции. Сам Винник обвинения, выдвинутые Вашингтоном и Парижем, отверг и выразил согласие на экстрадицию на родину.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в понедельник журналистам, что Россия настаивает, чтобы Греция еще раз проанализировала представленные ей факты по делу Винника.

В новость были внесены изменения (20:45 мск) - добавлены подробности.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАГрецияРоссияФранция
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