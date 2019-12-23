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Кадыров считает, что экс-мэр Грозного "перестарался", применяя в работе электрошокер

Ранее правоохранительные органы начали проверку в отношении бывшего градоначальника
Глава Чечни Рамзан Кадыров Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Глава Чечни Рамзан Кадыров
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 23 декабря. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил в понедельник журналистам, что бывший мэр Грозного Ислам Кадыров, попавший в поле зрения правоохранителей, действительно применял электрошокер в общении с жителями.

"Ислам Кадыров перестарался. После [медицинских] операций выходил на работу и срывался. Чтобы быстрее разоблачить аферистов, он применил эти методы, не скрывал, официально снимал", - сказал Кадыров.

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Правоохранительные органы начали проверку в отношении Ислама Кадырова после получения от местной телекомпании видеоматериала, из которого следует, что бывший чиновник в общении с местными жителями, предположительно, применял электрошокер. Отрывки были также показаны в эфире телеканала.

Сам Ислам Кадыров ранее принес извинения, назвав свое поведение "неадекватным и неподобающим" и объяснив его последствиями нескольких дорожно-транспортных происшествий. "Я его предупреждал, говорил: пройди лечение. Не послушался, пришлось уволить", - отметил Рамзан Кадыров.

Во время пресс-конференции главу Чечни попросили прокомментировать опубликованную в СМИ информацию о том, что группа чиновников якобы готовила заговор против него, к которому может быть причастен Ислам Кадыров. Рамзан Кадыров опроверг информацию о каких-либо заговорах и о возможной причастности к ним экс-мэра Грозного. "Я его растил, он никогда не был предателем", - пояснил глава Чечни.

Ислам Кадыров занимал должность мэра города Грозного с 2012 по 2015 годы. До этого он возглавлял министерство имущественных и земельных отношений региона, а также был заместителем председателя правительства Чечни.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияЧечня
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