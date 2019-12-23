Майкл Калви отверг обвинения в новой редакции

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви отрицает вину в переквалифицирванном обвинении, которое в понедельник ему вменило следствие. Об этом ТАСС сообщил адвокат Калви Дмитрий Клеточкин.

"Мой подзащитный отвергает причастность к любым преступлениям, как бы они ни были сформулированы", - сказал адвокат. Защитник находится под подпиской о неразглашении, поэтому не смог назвать вмененную Калви статью. Ранее источник ТАСС сообщил, что обвинение Калви заменено с части 4 статьи 159 ("Мошенничество в особо крупном размере в составе группы лиц") на часть 4 статьи 160 ("Растрата в особо крупном размере, совершенная группой лиц").

Клеточкин подтвердил, что в понедельник Калви было предъявлено обвинение в новой редакции, отказавшись конкретизировать действия следствия.

По словам защитника, предельный срок следствия по данному делу подходит в середине января 2020 года. "Либо следствие завершится в середине января, либо это дело придется закрыть в связи с предельным сроком следствия", - сказал адвокат.

По словам Клеточкина, у следствия есть формальная возможность завершить следствие в установленный срок. "Для завершения следствия нужна только ручка и бумага. Я полагаю, что предъявленное сегодня обвинение является окончательным, и следствие соблюдет формальные процедуры в срок, но каково качество такого расследования - это большой вопрос", - заявил Клеточкин.