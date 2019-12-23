СК просит суд оставить экс-сенатора Арашукова в СИЗО до 30 января

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет РФ просит Басманный суд оставить бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова под стражей до конца января 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Что известно об уголовном деле в отношении сенатора Рауфа Арашукова и его отца

"Следствие просит продлить срок содержания под стражей Арашуковым до 30 января 2020 года", - сказала представитель суда Ирина Морозова.

Заседание состоится 26 декабря в 10:00 мск.

Сенатор Рауф Арашуков 30 января был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации. Это стало первым подобным случаем в истории верхней палаты российского парламента. Политику предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 ("Участие в преступном сообществе"), ч. 4 ст. 309 ("Давление на свидетеля"), а также по ч. 2 ст. 105 ("Убийство") УК РФ по факту организации убийств в 2010 году зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. 31 января сенатор был арестован, 12 марта Басманный суд Москвы постановил временно отстранить его от этой должности.