Роспотребнадзор проводит расследование вспышки кишечной инфекции в детсаду Копейска

ЧЕЛЯБИНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Челябинской области проводит санитарно-эпидемиологическое расследование по факту заболевания острой кишечной инфекцией 16 воспитанников и двух сотрудников детского сада № 34 Копейского городского округа, говорится в сообщении на сайте управления.

Ранее прокуратура региона сообщала, что из детсада с пищевой токсикоинфекицей госпитализированы восемь воспитанников и воспитатель.

"Управление Роспотребнадзора по Челябинской области проводит санитарно-эпидемиологическое расследование по регистрации заболеваний острой кишечной инфекцией неустановленной этиологии среди детей МДОУ "Детский сад № 34" Копейского городского округа. По состоянию на 23 декабря за медицинской помощью с жалобами на жидкий стул, температуру, боли в животе, головную боль обратились 16 детей и два сотрудника детского сада", - говорится в сообщении.

Уточняется, что детский сад закрыт, в нем проведена генеральная уборка. Организована дезинфекция помещений детского сада.

Проводятся лабораторные исследования материала от больных, сотрудников детского сада, проб готовой продукции, смывов, воды, дезинфицирующих средств.