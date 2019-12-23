{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Роспотребнадзор проводит расследование вспышки кишечной инфекции в детсаду Копейска

За медицинской помощью обратились 18 человек

ЧЕЛЯБИНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Челябинской области проводит санитарно-эпидемиологическое расследование по факту заболевания острой кишечной инфекцией 16 воспитанников и двух сотрудников детского сада № 34 Копейского городского округа, говорится в сообщении на сайте управления.

Ранее прокуратура региона сообщала, что из детсада с пищевой токсикоинфекицей госпитализированы восемь воспитанников и воспитатель.

"Управление Роспотребнадзора по Челябинской области проводит санитарно-эпидемиологическое расследование по регистрации заболеваний острой кишечной инфекцией неустановленной этиологии среди детей МДОУ "Детский сад № 34" Копейского городского округа. По состоянию на 23 декабря за медицинской помощью с жалобами на жидкий стул, температуру, боли в животе, головную боль обратились 16 детей и два сотрудника детского сада", - говорится в сообщении.

Уточняется, что детский сад закрыт, в нем проведена генеральная уборка. Организована дезинфекция помещений детского сада.

Проводятся лабораторные исследования материала от больных, сотрудников детского сада, проб готовой продукции, смывов, воды, дезинфицирующих средств.

Теги
РоссияЧелябинская область
Реклама на ТАСС
В Подмосковье задержан замначальника ГИБДД Балашихи по подозрению в получении взятки
Полицейский получил 225 тыс. рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС