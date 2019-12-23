В Подмосковье задержан замначальника ГИБДД Балашихи по подозрению в получении взятки

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Замначальника ГИБДД Балашихи задержан по подозрению в получении взятки от одного из коммерсантов. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"Установлено, что полицейский получил 225 тыс. рублей от коммерсанта за совершение незаконных действий, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности по содержанию уличной и дорожной сети городского округа Балашиха. В отношении сотрудника принято процессуальное решение. По данному факту назначено проведение служебной проверки, по результатам которой полицейский будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с законодательством", - сказала она.

По ее словам, к строгой дисциплинарной ответственности привлекут его непосредственных руководителей.