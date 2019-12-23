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Стрельба в США

В Аризоне неизвестный ранил двух человек

Позже злоумышленника застрелили полицейские

НЬЮ-ЙОРК, 24 декабря. /ТАСС/. Неизвестный открыл огонь в понедельник рядом с торговым центром в американском городе Финикс (штат Аризона), он ранил двух человек и был застрелен прибывшими на место полицейскими. Об этом сообщил телеканал Fox News.

По данным правоохранительных органов, злоумышленник, угрожая огнестрельным оружием, угнал автомобиль. Он ранил случайного прохожего, попытавшегося ему помешать, а также водителя другого транспортного средства.

Подозреваемый, пытаясь скрыться от стражей порядка, протаранил на угнанной машине автомобиль полиции. Он был ранен стражами порядка и погиб на месте. Двое пострадавших госпитализированы.

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СШАСтрельба в США
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