В Аризоне неизвестный ранил двух человек

НЬЮ-ЙОРК, 24 декабря. /ТАСС/. Неизвестный открыл огонь в понедельник рядом с торговым центром в американском городе Финикс (штат Аризона), он ранил двух человек и был застрелен прибывшими на место полицейскими. Об этом сообщил телеканал Fox News.

По данным правоохранительных органов, злоумышленник, угрожая огнестрельным оружием, угнал автомобиль. Он ранил случайного прохожего, попытавшегося ему помешать, а также водителя другого транспортного средства.

Подозреваемый, пытаясь скрыться от стражей порядка, протаранил на угнанной машине автомобиль полиции. Он был ранен стражами порядка и погиб на месте. Двое пострадавших госпитализированы.