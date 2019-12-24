В Подмосковье горит цех переработки резины

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Цех по переработке резины загорелся в подмосковной деревне Чулково, возгорание локализовали на площади 2500 кв. м. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС.

"В 02:50 произошел пожар в цехе по переработке резины на территории промзоны по адресу: Раменский р-н, д. Чулково Московской области. Здание железобетонное размерами в плане 100х25 [метров], горит по всей площади, произошло частичное обрушение кровли. В 03:10 пожар локализован на площади 2500 кв. м", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время, как добавили в МЧС, угрозы распространения огня нет. На место пожара для замеров ПДК вредных веществ в воздухе направлена дежурная смена "Мособлпожспаса".

Информация о погибших и пострадавших не поступала. На месте работают 40 человек личного состава и 11 единиц техники.