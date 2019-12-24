{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Подмосковье горит цех переработки резины

Пожар локализовали на площади 2500 кв. м

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Цех по переработке резины загорелся в подмосковной деревне Чулково, возгорание локализовали на площади 2500 кв. м. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС.

"В 02:50 произошел пожар в цехе по переработке резины на территории промзоны по адресу: Раменский р-н, д. Чулково Московской области. Здание железобетонное размерами в плане 100х25 [метров], горит по всей площади, произошло частичное обрушение кровли. В 03:10 пожар локализован на площади 2500 кв. м", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время, как добавили в МЧС, угрозы распространения огня нет. На место пожара для замеров ПДК вредных веществ в воздухе направлена дежурная смена "Мособлпожспаса".

Информация о погибших и пострадавших не поступала. На месте работают 40 человек личного состава и 11 единиц техники.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пять землетрясений магнитудой от 4,2 до 6 произошли у побережья Канады
Информации о разрушениях и пострадавших не поступало
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС