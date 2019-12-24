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Открытое горение в цехе по переработке резины в Подмосковье ликвидировали

Кровля цеха частично обрушилась

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение цеха по переработке резины в деревне Чулково в Московской области. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС.

"В 04:12 ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе.

Пожар в железобетонном здании в Московской области возник в 02:50, возгорание произошло по всей площади. Произошло частичное обрушение кровли. Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 2500 кв. м. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

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