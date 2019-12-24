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В Хабаровском крае упал истребитель Су-57

Пилот успел катапультироваться
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС/Архив

ХАБАРОСК, 24 декабря. /ТАСС/. Истребитель Су-57 упал в тайге в Хабаровском крае. Пострадавших нет, сообщили ТАСС во вторник в администрации Комсомольска-на-Амуре.

"Истребитель упал при испытаниях в тайге, далеко от Комсомольска-на-Амуре. Летчик успел катапультироваться. Пилота нашли, его вертолетом Ми-8 везут на комсомольский авиазавод". - сказал представитель администрации, добавив, что пилот не пострадал.

Собеседник уточнил, что речь идет о модели Т-50 (официальное наименование Су-57) Комсомольского-на-Амуре авиационного завода, который проводил заводские испытания. Как пояснили ТАСС в пресс-службе Восточного военного округа, на вооружении частей округа нет самолетов Су-57. Авиационных инцидентов в военном округе не зафиксировано.

Пресс-служба завода пока от комментариев воздерживается.

Истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования.

О заводе

"Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина" (КНААЗ) является филиалом ПАО "Компания "Сухой" в составе "Объединенной авиастроительной корпорации". Всего на предприятии работают около 12 тыс. человек. КНААЗ расположен на западе Комсомольска-на-Амуре, располагает собственным аэродромом - Дземги - с двумя взлетно-посадочными полосами длиной 2,5 км каждая. На заводе производятся боевые самолеты Су-35, Су-27СМ и Су-30, а также новейший истребитель пятого поколения Су-57.

 

 

Теги
РоссияХабаровский край
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