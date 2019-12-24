Врачи рассказали о состоянии пилота разбившегося Су-57

ХАБАРОВСК, 24 декабря. /ТАСС/. Врачи в Комсомольске-на-Амуре обследовали пилота, который катапультировался с разбившегося в Хабаровском крае во время испытаний истребителя, сообщил во вторник ТАСС источник в одной из медицинских военных структур.

"Его привезли в больницу для обследования, состояние отличное, ушибов не получил. Были жалобы на боль в голеностопном суставе, сделали снимок, перелом не подтвердился", - сказал он. Ранее пилот был доставлен вертолетом с места происшествия на авиазавод.

Сейчас пилота обследует невролог, после этого его отпустят из больницы. "Отпустим после обследования невролога", - сказал собеседник агентства.

Новейший российский истребитель Су-57 упал в тайге в Хабаровском крае во вторник при заводских испытаниях Комсомольского-на-Амуре авиазавода. Пилот успел катапультироваться. По данным Объединенной авиастроительный корпорации (ОАК), жертв и разрушений на земле нет, "система аварийного покидания сработала штатно". Причины аварии расследует спецкомиссия, завод происшествие не комментирует.

"Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина" (КНААЗ) является филиалом ПАО "Компания "Сухой" в составе "Объединенной авиастроительной корпорации". Всего на предприятии работают около 12 тыс. человек. КНААЗ расположен на западе Комсомольска-на-Амуре, располагает собственным аэродромом - Дземги - с двумя взлетно-посадочными полосами длиной 2,5 км каждая. На заводе производятся боевые самолеты Су-35, Су-27СМ и Су-30, а также новейший истребитель пятого поколения Су-57.

Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования.