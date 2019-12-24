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СМИ: в Паттайе россиянин погиб при падении с шестого этажа

Полицейские пока не определили, был ли это несчастный случай

БАНГКОК, 24 декабря. /ТАСС/. Гражданин РФ погиб в результате падения с шестого этажа одного из кондоминиумов курортного города Паттайя в Таиланде. Как сообщила газета The Nation, инцидент произошел в районе Джомтьен во вторник около 01:00 по местному времени (21:00 мск 23 декабря).

На место происшествия были вызваны полицейские, которые обнаружили тело мужчины с переломом черепа. Позже он был опознан как Владимир Джумок. Сотрудники правоохранительных органов пока не определили, был ли это несчастный случай, поскольку выяснилось, что незадолго до падения погибший с кем-то спорил.

Согласно информации издания, тело россиянина будет отправлено в институт судебной медицины для проведения вскрытия.

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ТаиландРоссия
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