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Количество заболевших корью в Якутске выросло до 44 человек

Среди заболевших - 13 детей

ЯКУТСК, 24 декабря. /ТАСС/. Количество жителей Якутска, заболевших корью, достигло 44 человек, сообщила во вторник глава Якутска Сардана Авксентьева на пресс-конференции.

На 23 декабря общее количество заболевших корью в Якутске составляло 40 человек, в том числе 10 детей до 17 лет. Первые случаи кори были зафиксированы в период с 5 по 12 декабря, когда заболели 16 человек.

"На 24 декабря количество заболевших достигло 44 человек, из них 13 - дети. На стационарном лечении находятся 12 больных, среди них пятеро детей. На данный момент около 760 детей не привиты от кори, среди них 131 школьник, 89 воспитанников дошкольных учреждений, остальные, обратите внимание, - это дети возрастом от нуля до двух лет", - сказала она.

Глава Якутска отметила, что около тысячи детей не имеют сведений о получении прививки. Она также сообщила, что в целях безопасности детей отменены все городские елки, кроме елки главы республики, которая прошла 23 декабря, и елки для малоимущих, которая состоится 30 декабря. "Школьные елки будут проводиться, но в соответствии с приказом управления образования родителей туда [на елку] допускать не будут", - добавила Авксентьева.

Как отметили в управлении Роспотребнадзора по Якутии, для проведения дополнительной вакцинации против кори созданы 52 прививочные бригады. На 23 декабря в ходе дополнительной вакцинации привито более 6,4 тыс. человек, в том числе более 3,6 тыс. детей.

Корь - одно из самых заразных вирусных заболеваний. Считается детской болезнью, однако кори подвержены и взрослые. Инфекция передается воздушно-капельным путем. Корь опасна такими осложнениями как отит, менингит, энцефалит. В некоторых случаях может привести к смертельному исходу. Вероятность летального исхода от осложнений составляет порядка 0,2%. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), смертность от этого заболевания в мире в 2017 г. составила 110 тыс. человек.

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