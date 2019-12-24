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В Петербурге вновь эвакуируют суды из-за угрозы взрыва

Эвакуировали Дзержинский и Сестрорецкий районные суды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Суды в Петербурге снова эвакуируют после сообщений о "минировании". Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Дзержинский, Сестрорецкий районные суды эвакуируются", - сказано в распространенном пресс-службой сообщении.

Анонимные письма с угрозами с конца ноября начали приходить по электронной почте в районные и военные суды Санкт-Петербурга. Их автор требовал перевода 120 млн рублей на электронный кошелек в биткойнах. Также автор сообщений "минировал" торговые центры, школы, больницы и станции метро. Все угрозы оказались ложными.

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РоссияСанкт-Петербург
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