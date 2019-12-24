СМИ: полсотни хулиганов устроили беспорядки на улицах французского города Грас

ПАРИЖ, 24 декабря. /ТАСС/. Крупные стычки групп хулиганов с полицией произошли минувшей ночью во французском городе Грас на юго-востоке страны. Об этом сообщил во вторник телеканал BFM.

Беспорядки возникли в квартале Блакьер, где 50 хулиганов спилили со столбов все видеокамеры наблюдения. Затем они начали громить автобусные остановки, поджигать помойки, запускать фейерверки, стараясь с их помощью вызвать пожары.

Прибывших на место полицейских хулиганы забрасывали камнями и бутылками. Местным властям пришлось срочно перекинуть в город дополнительные отряды полицейских и жандармов, в том числе группу по борьбе с бандитизмом. Столкновения продолжались в течение нескольких часов, никого из нападавших стражам порядка задержать не удалось.

По мнению полиции, инцидент был спровоцирован намеренно, чтобы отвлечь тем самым силы полиции на время поставки в район перед новогодними праздниками крупной партии наркотиков. Грас расположен в нескольких километрах от Канн.