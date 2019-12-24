В Амурской области директор приюта для животных получил реальный срок

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Благовещенский городской суд приговорил директора приюта для животных, где нашли мертвых и голодных собак, к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщается на странице в Instagram прокуратуры Амурской области.

"Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животным") и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

В январе в приюте "Дружок" обнаружили около 50 мертвых и столько же голодных собак. Причиной смерти животных, по словам ветеринаров, стало истощение. Было возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. По подозрению в совершении преступления задержали руководителя приюта, когда он вернулся из-за рубежа, а 24 января Благовещенский районный суд заключил его под стражу. В марте сообщалось, что суд запретил работать приюту для животных.

По материалам суда, осужденный с марта 2018 до января 2019 годы в приюте "Дружок" жестоко обращался с животными - лишал собак полнорационного сбалансированного питания, питьевой воды и не оказывал своевременную квалифицированную ветеринарную помощь. Животные, которые содержались в приюте, были отловлены по муниципальным контрактам, заключенным между осужденным и управлением ЖКХ администрации Благовещенска.

"В результате преступных действий виновного 32 собаки погибли, а мужчина получил материальную выгоду на сумму свыше 1,6 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению", - отмечается в сообщении. Приговор в законную силу пока не вступил.