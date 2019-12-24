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Падение Су-57 в Хабаровском крае
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Причиной аварии Су-57 стал отказ в системе управления самолетом

По информации источника, сбой произошел в управлении хвостовым оперением
Истребитель Су-57 Сергей Бобылев/ТАСС, архив
Описание
Истребитель Су-57
© Сергей Бобылев/ТАСС, архив

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Новейший истребитель Су-57, упавший во вторник в Хабаровском крае, по предварительным данным, потерпел крушение из-за технического отказа системы управления самолетом. Об этом сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.

"По предварительной информации, авария произошла по причине отказа в системе управления Су-57", - сказал один из собеседников агентства.

Другой источник отметил, что, по всей вероятности, "произошел сбой в управлении хвостовым оперением".

Ранее в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что во время испытательного полета в Комсомольске-на-Амуре в 111 км от аэродрома базирования потерпел крушение самолет Су-57. Система катапультирования сработала штатно, летчик остался жив. Причины ЧП установит специальная комиссия. Источник в одной из медицинских военных структур сообщил ТАСС, что врачи обследовали пилота, ушибов он не получил.

Это первая авария истребителя Су-57.

Новейший истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования.

В новость были внесены изменения (10:33 мск) - добавлены подробности.

Теги
Хабаровский крайПадение Су-57 в Хабаровском крае
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