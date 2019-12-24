Прокуратура признала законным дело о нападении подростков на полицейских в Апатитах

МУРМАНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Апатитов Мурманской области признала законным возбуждение уголовного дела по факту причинения подростками телесных повреждений сотрудникам полиции. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

"Прокуратурой города Апатиты признано законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ в связи с причинением телесных повреждений сотрудникам полиции около Апатитского городского Дворца культуры", - говорится в сообщении.

В минувшую пятницу вечером возле местного Дома культуры группа подростков после дискотеки продолжила гулянье на улице с алкоголем. Они начали хулиганить и избили двух сотрудников полиции, которые по вызову из ДК прибыли успокоить несовершеннолетних. На помощь полицейским прибыло подкрепление, подростков доставили в отделение полиции.

Позднее родители одного из подростков, подозреваемого в драке с полицейскими, обратились в местный следственный отдел регионального СУ СК РФ с требованием проверить законность действий полиции при задержании. Следователи приняли заявление к рассмотрению.