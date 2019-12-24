Участник хищения 97 млн рублей у банка получил тюремный срок

МУРМАНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Суд в Мурманске приговорил участника преступной группы, похитившей у филиала одного из банков 97 млн рублей, к 2,5 года колонии, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

"Приговором Октябрьского районного суда местный житель 1983 года рождения осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ и п. "б" ч. 4 ст.174.1 УК РФ на 2 года и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - сообщает ведомство.

Мужчина признан виновным в том, что в составе группы лиц по предварительному сговору в 2012-2014 годах совершил мошенничество в особо крупном размере с банковскими средствами. Он предоставлял соучастникам документы для получения подконтрольными либо фиктивными организациями кредитных средств банка, которые впоследствии не были возвращены. Кроме того, мошенник легализовал похищенные более 19 млн рублей. Приговор суда вступил в законную силу.

Остальные участники преступной группы, в том числе один из топ-менеджеров отделения банка ранее были осуждены к реальным срокам лишения свободы от 2,5 до 4,5 года.