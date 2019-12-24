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Дело ЮКОСа

Мосгорсуд разрешил экс-юристу компании "ЮКОС" Ивлеву заниматься адвокатской деятельностью

Ранее Хамовнический суд признал Павла Ивлева виновным в отмывании и присвоении $14 млрд

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Московский городской суд признал законным приговор бывшему адвокату нефтяной компании "ЮКОС" Павлу Ивлеву, осужденному заочно на 10 лет колонии по делу об отмывании и присвоении $14 млрд. Как уточнили ТАСС во вторник в пресс-службе суда, из приговора исключено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься адвокатской деятельностью в России.

"Приговор Хамовнического суда изменен: [суд постановил] исключить из приговора указание на применение в соответствии с ч. 3 ст. 47 УК РФ дополнительного наказания в виде лишения права заниматься адвокатской деятельностью в адвокатуре РФ сроком на три года. В остальной части приговор Хамовнического районного суда в отношении Ивлева оставлен без изменения", - сказал собеседник агентства. Судебное решение вступило в силу.

24 мая Хамовнический суд Москвы признал Ивлева виновным в отмывании и присвоении $14 млрд и назначил ему то наказание, о котором просило гособвинение в ходе прений сторон, - 10 лет колонии заочно. В виде дополнительного наказания ему было запрещено работать в адвокатуре в РФ в течение трех лет. Суд также признал за потерпевшими право удовлетворения гражданских исков. Прокурор просил удовлетворить исковые заявления трех потерпевших компаний (ПАО "НК "Роснефть", ОАО "Самаранефтегаз" и ОАО "Томскнефть ВНК") на общую сумму около 400 млрд рублей.

Ивлев, который живет в Нью-Йорке, заочно арестован в РФ с конца 2012 года. По материалам дела, в 2001-2002 годах Ивлев в составе организованной группы под руководством экс-главы компании "ЮКОС" Михаила Ходорковского способствовал хищению $14 млрд, часть которых была легализована.

В январе 2012 года против Ивлева было возбуждено дело по статьям "Присвоение вверенных средств" и "Отмывание денег" УК РФ. Как установил суд, Ивлев был привлечен в качестве адвоката, представляющего интересы в международных судах, и прикрывался правом юриста на неразглашение информации своих доверителей, скрыв тем самым совершенные хищения нефтепродуктов. Как следует из материалов дела, Ивлев, участвуя в судебных заседаниях в России и международных арбитражных судах, фальсифицировал доказательства и участвовал в легализации денежных средств через выплату дивидендов в офшорных компаниях.

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РоссияДело ЮКОСа
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