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Падение Су-57 в Хабаровском крае

Разбившийся Су-57 был застрахован

Это первая авария нового истребителя

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Упавший во вторник в Хабаровском крае истребитель Су-57 был застрахован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"Самолет был застрахован", - сказали в ОАК.

Ранее в корпорации сообщили, что во время испытательного полета в Комсомольске-на-Амуре в 111 км от аэродрома базирования потерпел крушение самолет Су-57. Система аварийного покидания самолета сработала штатно, летчик катапультировался и остался жив, отметили в ОАК. Причины ЧП установит специальная комиссия. Источник в одной из медицинских военных структур сообщил ТАСС, что врачи обследовали пилота, ушибов он не получил.

По предварительным данным источников ТАСС в "оборонке", причиной аварии стал отказ в системе управления истребителя.

Это первая авария истребителя Су-57.

Новейший истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования.

Теги
РоссияПадение Су-57 в Хабаровском крае
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