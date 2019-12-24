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Падение Су-57 в Хабаровском крае

Что известно об аварии Су-57 в Хабаровском крае

Истребитель Су-57
© Сергей Бобылев/ТАСС, архив

В Хабаровском крае 24 декабря потерпел крушение истребитель Су-57 (Т-50).

  • Он упал в тайге в Комсомольске-на-Амуре во время испытаний в 111 км от аэродрома базирования. Пилот успел катапультироваться, он не пострадал.
  • Причины ЧП установит специальная комиссия. Ее возглавит заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров.
  • По предварительным данным, истребитель потерпел крушение из-за технического отказа системы управления. Источник в оборонно-промышленном комплексе отметил, что, по всей вероятности, "произошел сбой в управлении хвостовым оперением".
  • Отмечается, что это первая авария Су-57. Он был застрахован.
  • Истребитель пятого поколения предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования.
Теги
РоссияПадение Су-57 в Хабаровском крае
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