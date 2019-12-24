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Источник: в Крыму арестовали россиянина Яцкина по делу о госизмене

В Лефортовском суде сообщили, что Ивану Яцкину продлен срок ареста на три месяца - до 16 марта 2020 года
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© Снимок с видео/ЦОС ФСБ РФ/ТАСС, архив

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. ФСБ России задержала в Симферополе гражданина РФ Ивана Яцкина, обвиняемого в государственной измене, он был арестован в Крыму и этапирован для следственных действий в Москву. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"ФСБ задержала Яцкина в Крыму. Ему предъявлено обвинение в госизмене. В начале декабря обвиняемый был этапирован в столичный регион для проведения с ним следственных действий", - рассказал собеседник агентства. Детали уголовного дела не уточняются в интересах следствия.

В свою очередь в Лефортовском суде Москвы ТАСС сообщили, что Яцкину продлен срок ареста на три месяца. "Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 11 декабря продлен срок содержания под стражей в отношении Яцкина Ивана Григорьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ, на три месяца, а всего до пяти месяцев, то есть до 16 марта 2020 года", - сказала представитель суда. По ее словам, рассмотренный судом материал не содержал гриф секретности, но судебное заседание по ходатайству следствия прошло в закрытом режиме.

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