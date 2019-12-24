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Колокольцев уволил организаторов учений со школьниками в Татарстане

Глава МВД также принял решение о привлечении к дисциплинарной ответственности министра внутренних дел по республике
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев жестко отреагировал на организацию учений с участием школьников в Татарстане и принял решение о привлечении к дисциплинарной ответственности министра внутренних дел по Республике Татарстан генерал-лейтенанта полиции Артема Хохорина в виде неполного служебного соответствия, а также об увольнении из органов внутренних дел непосредственных организаторов учений.

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"Сегодня я дал приказ: министра МВД Татарстана предупредить о неполном служебном соответствии, непосредственных организаторов этой акции уволить", - сказал Колокольцев во вторник на правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

Ранее сообщалось, что руководство МВД Татарстана назначило служебную проверку в связи с несогласованным привлечением учеников местной школы к проведению учений. По информации из соцсетей, была распространена видеозапись, на которой было видно, как сотрудники правоохранительных органов отрабатывают в школьном дворе навыки разгона толпы.

По информации пресс-службы регионального управления МВД, 20 декабря на территории Новотроицкой средней школы "по инициативе руководства отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана проводились тактико-строевые занятия с личным составом подразделения, где в качестве статистов по согласованию с администрацией школы были привлечены учащиеся девятого класса".

Пресс-служба отмечает, что перед началом занятий полицейские, администрация школы и старшеклассники были проинструктированы о соблюдении мер личной безопасности. "Следует отметить, что во время занятий действия правонарушителей имитировали только сотрудники полиции отдела МВД России по Тукаевскому району в гражданской одежде. Ни один из учащихся не был задействован в качестве условного нарушителя общественного порядка. Все школьники находились на заднем плане под контролем педагогов, ни один из них не пострадал", - подчеркивается в сообщении.

Проверка проводится в связи с тем, что "участие гражданских лиц и план занятия не были согласованы в установленном порядке с МВД по Республике Татарстан". По итогам проверки руководство министерства даст оценку управленческим решениям руководителей отдела МВД России по Тукаевскому району. "Виновные должностные лица будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - говорится в пресс-релизе.

Теги
Колокольцев, Владимир АлександровичРоссияТатарстан
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