Обвиняемый в угрозах судье Криворучко Ерзунов попросил рассмотреть дело в особом порядке

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Обвиняемый в угрозах столичному судье Алексею Криворучко Евгений Ерзунов попросил рассмотреть его дело в особом порядке. Об этом ТАСС сообщили в Мещанском суде Москвы, где идет процесс по этому уголовному делу.

"Ерзунов попросил об особом порядке. Это значит, что процесс пройдет без исследования доказательств, а ему не могут назначить больше двух третей от максимально возможного наказания. Он обвиняется по статье 296 УК РФ ("Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования")", - сказали в суде.

В ноябре СК РФ возбудил уголовные дела о публикации в интернете публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ), а также об угрозах убийством и причинением вреда здоровью (ч. 1 ст. 296 УК РФ) в адрес судьи Тверского районного суда Москвы Алексея Криворучко, входящего в так называемый список Магнитского. Публикации были посвящены процессу над Павлом Устиновым, которому Криворучко вынес приговор в виде реального срока лишения свободы за нападение на бойца спецназа ОМОН на несогласованном митинге 3 августа. Позднее Мосгорсуд смягчил Устинову наказание, заменив реальный срок лишения свободы условным.

В рамках расследования уголовного дела по фактам угроз судье были задержаны Евгений Ерзунов, Алексей Вересов и Сергей Половец. Вересов и Ерзунов содержатся под стражей, Половец отпущен под подписку о невыезде. По версии следствия, Ерзунов является автором первоначального поста об угрозах Криворучко.