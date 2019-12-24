СК задержал двух высокопоставленных сотрудников Федеральной таможенной службы

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет России предъявил обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями генерал-лейтенанту начальнику управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы Александру Кизлыку и его заместителю Алексею Серебро и просит суд заключить их под стражу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

"В Басманный районный суд Москвы поступили ходатайства органа предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 февраля 2020 года в отношении Кизлыка А. П., обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ, а также в отношении Серебро А. В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ", - сказали в суде.

Как сообщили в пресс-службе ФТС России, 23 декабря в управлении таможенных расследований и дознания центрального аппарата ФТС России, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях сотрудниками правоохранительных органов были проведены оперативно-следственные мероприятия.

В правоохранительных органах уточнили, что обыски были проведены следователями Следственного комитета РФ в рамках расследования уголовного дела, также были допрошены должностные лица ФТС.